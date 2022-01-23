Домашняя сгущенка очень вкусная и имеет на 100% натуральный состав.

Сгущенка - универсальное и очень вкусное лакомство. Жители постсоветских стран очень любят сгущенку и добавляют в разные десерты. Магазинная сгущенка вызывает большое сомнение по части состава, да и вкус у неё не очень натуральный. Предлагаем приготовить вкусную сгущенку дома и делимся советом - как загустить десерт, если он получился слишком жидкий.

Домашняя сгущенка

Для домашней сгущенки выбирайте свежее жирное молоко без добавок, лучше деревенское. Вам также понадобится кастрюля с толстым дном.

Молоко жирностью 2% и больше - 5 стаканов.

Сахар - 2,5 стакана.

Молоко вылейте в кастрюлю и поставьте на минимальный огонь. Когда молоко немного нагреется, всыпьте сахар и мешайте до полного растворения. Регулярно помешивая, варите сгущенку 2-3 часа, пока молоко не загустеет. Оставьте сгущенку в холодильнике на 5-8 часов и разлейте по стерилизованным банкам, если планируете долго хранить.

Как сделать сгущенку за 15 минут

Молоко - 200 мл.

Сахарная пудра - 200 г

Сливочное масло 82% - 1 ч. л.

Ванилин по вкусу.

В высокой кастрюле из нержавеющей стали слегка нагрейте молоко. Добавьте кусок сливочного масла и ванилин. Всыпать сахарную пудру. Перемешать все ингредиенты и включить минимальный огонь. Постоянно помешивая, довести смесь до кипения.

После закипания увеличить огонь до среднего. Постоянно помешивать молоко и варить примерно 10-15 минут. За это время оно должно увариться. Как только молоко начнет густеть, сразу выключить огонь. Сгущенку остудить до комнатной температуры, а потом поставить в холодильник на несколько часов. Хранить в банках с плотно закрытой крышкой.

Вареная домашняя сгущенка

Молоко - 1 л.

Сахар - 250 г.

Сода - 1 ч.л.

Ванилин по вкусу.

В кастрюлю с высокими бортиками влейте молоко с другими ингредиентами. Поставьте средний огонь, мешайте молоко до растворения сахара. После закипания молоко может убежать, поэтому его надо помешивать. Варите молоко 20 минут на среднем огне, затем ещё час на минимальном. Регулярно помешивайте молоко.

После истечения указанного времени выключите огонь. Продолжайте мешать сгущенку ещё 5 минут после выключения. Остудите до комнатной температуры и уберите в холодильник на несколько часов.

Как загустить сгущенку

Загустить белую сгущенку можно несколькими способами.

Поставьте сгущенку в холодильник на сутки.

Поставьте на огонь, добавьте несколько столовых ложек сухого молока и варите 15 минут после закипания.

Добавьте пару ложек сахарной пудры и взбейте блендером.

Вареная сгущенка может получиться жидкой, если её мало варили или у неё ненатуральный состав. Как загустить варенку дома?

Добавьте в сгущенку пару ложек сливочного масла, взбейте блендером и поставьте в холодильник на несколько часов.

Если позволяет рецепт, можно добавить в сгущенку измельченные орехи или крошку от печенья.

В крайнем случае в сгущенку можно добавить пару ложек муки. Затем проварите сладость 15 минут на водяной бане. Учтите, что такая сгущенка будет иметь посторонний привкус.

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