Читайте на УНИАН, как приготовить печенье из ничего за 5 минут.

Нет ничего лучше, чем домашнее печенье, приготовленное с душой и понятных вам ингредиентов. Оно всегда получается вкуснее магазинных аналогов, даже если и уступает в декоре.

Возможно вас удивит, но впервые печенье песочное было приготовлено в Шотландии в середине 16 века. Как всегда бывает с такими давними блюдами, его автор остался неизвестным. Десерт того времени, правда, был больше поход на современные булочки, чем знакомое нам печенье.

Самое вкусное печенье - рецепт, с которого получится противень сладкого

Чтобы приготовить печенье, рецепт которого мы подобрали, вам понадобится:

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мука - 220 гр.;

разрыхлитель - 1. ч.л.

соль - щепотка;

ваниль;

яйца - 2 шт.;

сахар - 80 гр +на посыпку, сколько пойдет;

растительное масло без вкуса и запаха - 90 гр;

какао (по желанию) - 1 ч.л.

Яйца взбиваем с сахаром и солью до пышности. Вливаем масло, мешаем. Затем добавляем просеянную муку, разрыхлитель, ваниль и перемешиваем до однородности. По желанию тесто можно разделить пополам и в одну часть добавить какао - тогда песочное печенье получится двухцветным. Из полученного теста лепим вкусняшки произвольной формы - это могут быль плоские кружочки, полосочки, лепестки или сердца. Верхнюю часть окунаем в сахар и помещаем на пергамент. Выпекать 10-15 минут при 180 градусах.

Приготовленное по этому рецепту домашнее печенье будет вкусным и рассыпчатым. Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить хрустящее песочное печенье по бабушкиному рецепту.

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