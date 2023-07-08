Нежное песочное печенье легко приготовить дома из знакомых продуктов. Зачастую, хозяйки не хотят этим заниматься из-за большого списка ингредиентов и нехватки времени. УНИАН знает, как испечь печенье песочное - рецепт, для которого не нужно вообще ничего.
Восхитительное песочное печенье - простой рецепт из двух яиц
Ингредиенты:
- полкило муки;
- одна чайная ложка разрыхлителя;
- одна чайная ложка ванильного сахара;
- полстакана сахара;
- полстакана сливочного масла;
- сто грамм йогурта;
- два яйца;
- щепотка соли.
Для того чтобы правильно приготовить домашнее песочное печенье, взбейте венчиком яйца в глубокой емкости. Всыпьте щепотку соли, ванильный и обычный сахар. Влейте растопленное сливочное масло и йогурт.
Смешайте в отдельной тарелке муку и разрыхлитель, добавьте частями и замешайте эластичное тесто на простое песочное печенье. Разогрейте духовку до 180 градусов и раскатайте пласт теста.
Лайфхак: если вы не знаете, как приготовить песочное печенье, чтобы оно стало еще более ароматным - добавьте измельченные орехи, ваниль, корицу или цукаты.
Вырежьте стаканов кружочки из теста, выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке 20-25 минут. Вуаля - вкусное песочное печенье из простых ингредиентов готово!