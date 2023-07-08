Печенье песочное, которое покорит сердца гостей, можно сделать за пару минут.

Нежное песочное печенье легко приготовить дома из знакомых продуктов. Зачастую, хозяйки не хотят этим заниматься из-за большого списка ингредиентов и нехватки времени. УНИАН знает, как испечь печенье песочное - рецепт, для которого не нужно вообще ничего.

Восхитительное песочное печенье - простой рецепт из двух яиц

Ингредиенты:

полкило муки;

одна чайная ложка разрыхлителя;

одна чайная ложка ванильного сахара;

полстакана сахара;

полстакана сливочного масла;

сто грамм йогурта;

два яйца;

щепотка соли.

Для того чтобы правильно приготовить домашнее песочное печенье, взбейте венчиком яйца в глубокой емкости. Всыпьте щепотку соли, ванильный и обычный сахар. Влейте растопленное сливочное масло и йогурт.

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Смешайте в отдельной тарелке муку и разрыхлитель, добавьте частями и замешайте эластичное тесто на простое песочное печенье. Разогрейте духовку до 180 градусов и раскатайте пласт теста.

Лайфхак: если вы не знаете, как приготовить песочное печенье, чтобы оно стало еще более ароматным - добавьте измельченные орехи, ваниль, корицу или цукаты.

Вырежьте стаканов кружочки из теста, выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке 20-25 минут. Вуаля - вкусное песочное печенье из простых ингредиентов готово!

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