Хачапури - национальное грузинское блюдо, которое легко можно приготовить самостоятельно.

Для того, чтобы сделать настоящие хачапури по аджарски, нужно правильно замешивать тесто и готовить начинку. Однако есть и более простой способ порадовать близких таким блюдом. УНИАН выяснил, как сделать хачапури ленивые по проверенным рецептам.

Ранее мы говорили о том, как приготовить сочные чебуреки.

Ленивые хачапури с творогом

Для приготовления вам понадобятся:

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500 гр творога;

5 куриных яиц;

1 пучок укропа;

150 гр твердого сыра;

80 гр пшеничной муки;

щепотка соли.

В глубокой миске смешать творог, яйца и соль, добавить мелко нарезанную зелень. Туда же выложить муку и тертый сыр, перемешать. Разделить тесто на 5 равных частей. Нагреть сковороду и, не наливая масло, выложить "блинчик" из теста. Накрыть крышкой, подождать 5 минут, пока низ хачапури поджарится. Затем перевернуть его и до готовности обжарить с другой стороны. Такую процедуру провести со всем тестом, подавать хачапури к столу горячими.

Ленивые хачапури с сулугуни на сковороде

Для приготовления вам понадобятся:

250 гр сулугуни;

1 стакан муки;

1 стакан молока;

1 яйцо;

0.5 ч.л сахара;

соль;

0.5 ч.л разрыхлителя;

сливочное масло.

В миске смешать яйцо, соль, сахар, молоко, муку и разрыхлитель, перемешать венчиком. В ту же емкость добавить тертый сыр. Нагреть сковороду, смазать сливочным маслом. Выложить сырную лепешку, жарить 7-8 минут под закрытой крышкой с одной стороны, потом 2-3 минуты с другой стороны. Готовые хачапури подавать к столу со сметаной.

Ленивые хачапури на кефире

Для приготовления вам понадобятся:

50 гр пшеничной муки;

100 мл кефира;

1 яйцо;

15 гр сливочного масла;

100 гр сыра.

Сыр натереть на крупной терке, выложить в глубокую миску. Добавить сырое яйцо и кефир, перемешать. Всыпать муку и снова перемешать. Разогреть на сковороде сливочное масло, выложить тесто. Выпекать под закрытой крышкой 7-8 минут, потом перевернуть "блинчик" и выпекать еще 2-3 минуты.

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