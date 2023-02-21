Для того, чтобы сделать настоящие хачапури по аджарски, нужно правильно замешивать тесто и готовить начинку. Однако есть и более простой способ порадовать близких таким блюдом. УНИАН выяснил, как сделать хачапури ленивые по проверенным рецептам.
Ранее мы говорили о том, как приготовить сочные чебуреки.
Ленивые хачапури с творогом
Для приготовления вам понадобятся:
- 500 гр творога;
- 5 куриных яиц;
- 1 пучок укропа;
- 150 гр твердого сыра;
- 80 гр пшеничной муки;
- щепотка соли.
В глубокой миске смешать творог, яйца и соль, добавить мелко нарезанную зелень. Туда же выложить муку и тертый сыр, перемешать. Разделить тесто на 5 равных частей. Нагреть сковороду и, не наливая масло, выложить "блинчик" из теста. Накрыть крышкой, подождать 5 минут, пока низ хачапури поджарится. Затем перевернуть его и до готовности обжарить с другой стороны. Такую процедуру провести со всем тестом, подавать хачапури к столу горячими.
Ленивые хачапури с сулугуни на сковороде
Для приготовления вам понадобятся:
- 250 гр сулугуни;
- 1 стакан муки;
- 1 стакан молока;
- 1 яйцо;
- 0.5 ч.л сахара;
- соль;
- 0.5 ч.л разрыхлителя;
- сливочное масло.
В миске смешать яйцо, соль, сахар, молоко, муку и разрыхлитель, перемешать венчиком. В ту же емкость добавить тертый сыр. Нагреть сковороду, смазать сливочным маслом. Выложить сырную лепешку, жарить 7-8 минут под закрытой крышкой с одной стороны, потом 2-3 минуты с другой стороны. Готовые хачапури подавать к столу со сметаной.
Ленивые хачапури на кефире
Для приготовления вам понадобятся:
- 50 гр пшеничной муки;
- 100 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 15 гр сливочного масла;
- 100 гр сыра.
Сыр натереть на крупной терке, выложить в глубокую миску. Добавить сырое яйцо и кефир, перемешать. Всыпать муку и снова перемешать. Разогреть на сковороде сливочное масло, выложить тесто. Выпекать под закрытой крышкой 7-8 минут, потом перевернуть "блинчик" и выпекать еще 2-3 минуты.