Заварное тесто используют для эклеров, пирожных и профитролей.

Пухлые профитроли и нежные эклеры - прекрасное угощение к чаю. Также эти пирожные можно начинить соленой начинкой, например, крабовым салатом или паштетом - тогда получится прекрасная соленая закуска. Заварное тесто варится довольно просто и работать с ним приятно, если соблюдать рецепт. Заварное тесто считается довольно калорийным и дорогим, но изредка побаловать себя такой вкуснятиной можно.

Ранее мы рассказывали, как приготовить заварное тесто на вареники и пельмени. А сейчас расскажем о заварном тесте с пустотами внутри, из которого готовят профитроли и эклеры.

Как сделать заварное тесто - пошаговый рецепт

Пшеничная мука - 150 г.

Куриные яйца - 4-5 шт.

Вода - 250 мл.

Сливочное масло или маргарин - 100 г.

Сахар - 10 г.

Соль - 5 г.

Сливочное масло можно заменить маргарином. Нарезать масло кубиками и оставить при комнатной температуре, чтобы оно немного растаяло. В небольшую кастрюлю налить питьевую воду и немного нагреть. Положить в теплую воду кубики масла и греть, пока масло полностью не растает. Убрать кастрюлю с огня. Добавить сахар и соль, хорошо размешать, чтобы кристаллики полностью растворились. Вмешать лопаткой муку. Перемешать тесто до однородности, чтобы не было комочков. Вернуть кастрюлю на минимальный огонь. Варить тесто и постоянно помешивать, пока оно не схватится в густой и гладкий комок. На это понадобится 2-3 минуты. Следите, чтобы низ теста не подгорел ко дну кастрюли. Снова убрать кастрюлю с огня и дать тесту немного остыть. Вбить тпо очереди пять яиц в тесто и сразу перемешивать. Если яйца крупные, то хватит четырех. Тесто будет становиться более жидким, но всё ещё должно сохранять форму. Переложить тесто в кондитерский мешок и выдавить на пергамент изделия нужной формы. Если нет мешка, можно просто выложить тесто на пергамент ложкой. Маленькие пирожные пекутся 10-15 минут при 200° в зависимости от размера, эклеры пекутся 25 минут. Противень с тестом ставят в разогретую духовку и во время выпечки не открывают дверцу.<л/li>

Почему не получается заварное тесто

Заварное тесто довольно просто в приготовлении, но все же требует соблюдения некоторых нюансов.

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Если добавить слишком много яиц или не доварить тесто, то оно получится жидким и изделия не поднимутся. Если заварное тесто кажется вам слишком жидким - накройте его пленкой и поставьте его на 1 час в холодильник.

и изделия не поднимутся. Если заварное тесто кажется вам слишком жидким - накройте его пленкой и поставьте его на 1 час в холодильник. Во время запекания заварных пирожных нельзя открывать дверцу духовки , иначе изделия опадут.

, иначе изделия опадут. Если изделия из заварного теста получились бледными и слишком мягкими , то пирожные выпекали при слишком низкой температуре (ниже 200°) или поставили в не разогретую духовку.

, то пирожные выпекали при слишком низкой температуре (ниже 200°) или поставили в не разогретую духовку. Определить, достаточно ли яиц в тесте, можно по борозде. Проведите пальцем неглубокую борозду в тесте. Если её края плавно сходятся, то яиц достаточно.

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