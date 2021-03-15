Такие эклеры – невероятное лакомство, перед которым просто невозможно устоять!

Эклеры с нежным кремом – это замечательное лакомство для сладкоежек. Такие продолговатые заварные пирожные со сливочным кремом будут невероятным сладким дополнением к чаю или ароматному кофе.

Эклеры со сливочным кремом

Мука пшеничная - 1 ст.

Яйцо куриное - 4 шт.

Вода - 1 ст.

Сливочное масло - 100 г

Для крема

Сливки 33% - 200 мл

Сахарная пудра - 70 г

В кастрюлю с толстым дном влить воду. Добавить сливочное масло и положить кастрюлю на огонь. Растворить масло в кипящей воде.

Читайте такжеНежные кружевные блинчики: как приготовить аппетитные вкусностиВсыпать муку в кипящую воду и быстро перемешать, чтобы образовалась гладкая масса без комочков. Дать тесту немного остыть.

Затем по одному ввести в тесто яйца, после каждого интенсивно перемешивая. Должна получиться вязкая, однородная масса, немного блестящая.

Ложкой или с помощью кулинарного мешка выложить на противень эклеры на расстоянии друг от друга 3-4 см. Отправить их в духовке при температуре 190-200°С и выпекать 10-15 минут. Затем уменьшить температуру до 175°С и оставить в духовке еще 15-20 минут. Эклеры подрумянятся. Достать пирожные из духовки.

Приготовление крема. Жирные сливки взбить с сахарной пудрой до получения густого крема.

Разрезать эклеры ножом и начинить взбитыми сливками. Или, если есть кондитерский шприц, можно воспользоваться им для наполнения эклеров. Перед подачей к столу эклеры можно посыпать сахарной пудрой.

Эклеры с творожно-сливочным кремом

Мука - 130 г

Сливочное масло - 100 г

Вода - 250 мл

Соль - щепотка

Яйцо - 3-4 шт.

Для крема

Таворожный сыр - 200 г

Сливки 33% - 300 мл

Сахарная пудра - по вкусу

Довести до кипения воду. Добавить соль, сливочное масло и довести все до кипения еще раз. Затем снять кастрюльку с огня и всыпать муку. Быстро перемешать все, пока не получится однородное тесто. Дать ему немного остыть.

Далее ввести по одному яйца, каждый раз перемешивая тесто ложкой или лопаткой. При этом третье яйцо лучше взбить в отдельной миске и по одной столовой ложке добавить к тесту. Если понадобится, таким же образом ввести еще одно яйцо. Тесто в итоге должно получиться достаточно мягкое, но хорошо держать форму.

С помощью кондитерского мешка или просто чайной ложки отсадить тесто на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Отправить в разогретую до 180°С духовку и выпекать примерно 30 минут. Готовые эклеры остудить на решетке.

Приготовление крема. Сливочный сыр взбить с сахарной пудрой. Отдельно взбить сливки. Соединить сливки и творожную массу, взбить все до однородности.

Наполнять эклеры кремом можно с помощью кондитерского шприца или просто делая надрезы сбоку и вкладывая туда крем. Готовые эклеры можно посыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.

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Автор: УНИАН