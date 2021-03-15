Рецепт эклеров со сливочным кремом / фото ua.depositphotos.com

Эклеры с нежным кремом – это замечательное лакомство для сладкоежек. Такие продолговатые заварные пирожные со сливочным кремом будут невероятным сладким дополнением к чаю или ароматному кофе.

Эклеры со сливочным кремом

  • Мука пшеничная - 1 ст.
  • Яйцо куриное - 4 шт.
  • Вода - 1 ст.
  • Сливочное масло - 100 г

Для крема

  • Сливки 33% - 200 мл
  • Сахарная пудра - 70 г

В кастрюлю с толстым дном влить воду. Добавить сливочное масло и положить кастрюлю на огонь. Растворить масло в кипящей воде.

Читайте такжеНежные кружевные блинчики: как приготовить аппетитные вкусностиВсыпать муку в кипящую воду и быстро перемешать, чтобы образовалась гладкая масса без комочков. Дать тесту немного остыть.

Затем по одному ввести в тесто яйца, после каждого интенсивно перемешивая. Должна получиться вязкая, однородная масса, немного блестящая.

Ложкой или с помощью кулинарного мешка выложить на противень эклеры на расстоянии друг от друга 3-4 см. Отправить их в духовке при температуре 190-200°С и выпекать 10-15 минут. Затем уменьшить температуру до 175°С и оставить в духовке еще 15-20 минут. Эклеры подрумянятся. Достать пирожные из духовки.

Приготовление крема. Жирные сливки взбить с сахарной пудрой до получения густого крема.

Разрезать эклеры ножом и начинить взбитыми сливками. Или, если есть кондитерский шприц, можно воспользоваться им для наполнения эклеров. Перед подачей к столу эклеры можно посыпать сахарной пудрой.

Эклеры с творожно-сливочным кремом

  • Мука - 130 г
  • Сливочное масло - 100 г
  • Вода - 250 мл
  • Соль - щепотка
  • Яйцо - 3-4 шт.

Для крема

  • Таворожный сыр - 200 г
  • Сливки 33% - 300 мл
  • Сахарная пудра - по вкусу

Довести до кипения воду. Добавить соль, сливочное масло и довести все до кипения еще раз. Затем снять кастрюльку с огня и всыпать муку. Быстро перемешать все, пока не получится однородное тесто. Дать ему немного остыть.

Как приготовить эклеры со сливочным кремом / фото ua.depositphotos.com

Далее ввести по одному яйца, каждый раз перемешивая тесто ложкой или лопаткой. При этом третье яйцо лучше взбить в отдельной миске и по одной столовой ложке добавить к тесту. Если понадобится, таким же образом ввести еще одно яйцо. Тесто в итоге должно получиться достаточно мягкое, но хорошо держать форму.

С помощью кондитерского мешка или просто чайной ложки отсадить тесто на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Отправить в разогретую до 180°С духовку и выпекать примерно 30 минут. Готовые эклеры остудить на решетке.

Приготовление крема. Сливочный сыр взбить с сахарной пудрой. Отдельно взбить сливки. Соединить сливки и творожную массу, взбить все до однородности.

Наполнять эклеры кремом можно с помощью кондитерского шприца или просто делая надрезы сбоку и вкладывая туда крем. Готовые эклеры можно посыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.

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Автор: УНИАН