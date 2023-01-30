УНИАН публикует пошаговый рецепт круассанов, который всегда получается у кулинаров.

Процесс приготовления круассанов довольно трудоемкий - эта выпечка точно не относится к категории простых рецептов. Но усилия того стоят. Ароматные и румяные домашние круассаны настолько вкусные, что после их дегустации вам не захочется покупать такую выпечку в магазине. В круассаны можно заворачивать как сладкую, так и соленую начинку - в последнем случае в тесто стоит добавить меньше сахара.

Как приготовить круассаны - пошаговый рецепт

Для приготовления круассанов понадобятся следующие ингредиенты:

мука - 500 г;

яйца - 1 шт.;

сухие дрожжи - 12 г;

сливочное масло - 350 г;

вода - 150 мл;

молоко - 100 мл;

сахар - 2 стол.л.;

соль - 0.5 ч.л.;

Также подготовьте ингредиенты для начинки. Готовятся круассаны следующим образом:

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100 г сливочного масла заранее достать из холодильника, остальное масло оставить в холодильнике.

В большой миске смешать муку, сахар, соль и дрожжи.

Добавить 100 г мягкого масла комнатной температуры и подогретое молоко.

Замесить тесто на столе руками. Затем завернуть тесто в пленку и оставить в холодильнике на 4-8 часов.

250 г сливочного масла выложить на пергамент также накрыть пергаментом сверху. Раскатать масло скалкой в тонкий квадрат. Поставить в холодильник на то же время, что и тесто.

Холодное тесто из холодильника раскатать в тонкий прямоугольник, в два раза длиннее, чем квадрат масла, но такой же по ширине.

На одну половину теста выложить раскатанное масло и закрыть сверху второй половиной.

Аккуратно раскатать тесто с маслом внутри скалкой.

Теперь сложить получивший квадрат теста пополам. Получается 4 слоя масла и 8 слоев теста. Поставить тесто в таком виде на 1 час в холодильник.

Теперь холодное тесто из холодильника снова тонко раскатать скалкой. После раскатывания снова положить тесто на 1 час в холодильник.

Круассаны почти готовы. Холодное тесто раскатать в тонкую прямоугольную форму и нарезать треугольниками.

Завернуть круассаны от широкого основания к кончику треугольников. Чем длиннее треугольник теста, тем больше завитков получится у круассана.

На этом этапе можно выложить начинку на край теста перед заворачиванием. А можно разрезать сбоку и начинить уже готовые круассаны.

Круассаны выложить на противень с пергаментом, прикрыть пленкой и оставить на 1 час, чтобы тесто немного поднялось.

Взбить яйцо кисточкой и смазать им круассаны с помощью кулинарной кисти, чтобы они были румяные.

Выпекать круассаны 10 минут при 200°. Затем убавить температуру до 180° и выпекать круассаны ещё 12 минут.

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