Узнайте, как приготовить ароматный и изысканный паштет из говяжьей печени.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить самый вкусный печеночный паштет в вашей жизни. По этому рецепту закуска получается нежной и бархатистой, с изысканным ароматом. А если добавить луковый конфитюр, то добавки попросят даже те, кто не любит печень.

Узнайте, как приготовить ароматный печеночный паштет - рецепт обязательно получится с первого раза.

Печеночный паштет из говяжьей печени

Ингредиенты:

говяжья печень - 450 г;

сливочное масло - 200 г;

лук - 5 шт.;

чеснок - 2 зубч.;

красное вино - 50 г;

лимон - 1 шт.;

грецкие орехи для подачи - 2 стол. л.;

сахар - 1 чайн. л.;

соль, перец по вкусу.

Также вам понадобится пищевая пленка и блендер.

Печень очистите от пленок и жировых прослоек. Нарежьте печень примерно одинаковыми кусочками и заверните каждый в один шар пленки. Затем закипятите кастрюлю воды, выключите огонь и подождите 5 минут. В горячую воду (но не в кипяток) выложите кусочки печени в пленке. Накройте крышкой и оставьте на 1,5 часа.

Приготовленная таким образом печень медленно дойдет до готовности в горячей воде, не пересушится и останется сочной. Для упрощения рецепта продукт можно пожарить или сварить, но вкус будет не таким нежным.

Паштет из печени по рецепту Клопотенко подается с луковым конфитюром. Лук нарежьте полукольцами. Пожарьте сначала на 50 г сливочного масла 10 минут на маленьком огне, затем влейте вино и тушите ещё 10 минут под крышкой.

Выложите готовую печень в чашу блендера. Добавьте треть лука и 150 г масла, сок одного лимона, ,зубчики чеснока, соль, перец и любимые специи. Перебейте говяжий паштет до однородности.

Остальной лук верните на сковородку, посыпьте ложкой сахара и готовьте ещё 5 минут, чтобы появился сладкий вкус. Подавайте паштет печеночный с луковым конфитюром сверху и и грецкими орехами.

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