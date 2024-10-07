Простая в приготовлении намазка из селедки готовится из недорогих продуктов.

Селедка - популярный в Украине ингредиент для закусок. Эту рыбу любят за дешевизну, пряный вкус и небольшое количество костей. Особенно известен рецепт форшмака из сельди в Одессе. Предлагаем приготовить очень простую намазку на хлеб из селедки и недорогих ингредиентов. Этот рецепт станет любимым в вашей семье.

Намазка из селедки как красная икра

Такая намазка из селедки по вкусу и внешне напоминает икру, но стоит гораздо дешевле.

Ингредиенты:

соленая селедка - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

плавленый сырок - 100 г;

сливочное масло - 80 г;

соль, перец по вкусу;

зелень для украшения.

Сливочное масло уберите в морозилку. Морковь отварите до готовности (20 минут) и остудите. Рыбу лучше брать малосольную. Селедку разделайте, удалите кости и нарежьте мелким кубиком. Замороженное масло натрите на крупной терке, плавленный сыр и вареную морковь - на мелкой.

В большой миске смешайте селедку, морковь, плавленный сыр и масло. По желанию посолите и поперчите смесь. Добавьте рубленый лук или укроп. По желанию смесь можно сделать однородной в блендере или мясорубке.

Намазка из селедки и плавленого сыра хранится в холодильнике не более 3 дней. Закуску рекомендуется подавать с поджаренным хлебом или с картошкой.

Намазка из селедки с яйцом

Ингредиенты:

селедка соленая - 1 шт.;

яйца - 3 шт.;

сливочное масло - 100 г.

Яйца отварите вкрутую (10 минут) и остудите. У селедки удалите кожу, кости и внтуренности. Нарежьте рыбу очень мелким кубиком. Измельчите яйца и селедку в блендере или мясорубке. Добавьте размягченное сливочное масло, посолите по вкусу и перемешайте до однородности.

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