Источники в президентской партии сообщили, что процедуру допуска в ВР депутатов в случае усиления карантинных ограничений еще дорабатывают.

Мандат против коронавируса. Учитывая усиление антикоронавирусных мер для украинцев и обязательную вакцинацию некоторых слоев населения, журналисты проверили, а что там в Верховной Раде.

Оказалось, кое-кто из "слуг" до сих пор невакцинирован. Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

Читайте такжеВ Украине должен быть смарт-парламент-КорниенкоЖурналисты наведались в Верховную Раду и выяснили, проверяют ли у нардепов наличие вакцинации или отрицательного теста. "На входе в "Дию" никому не заглядывают, в зал пускают всех нардепов", - отмечают "Секретные материалы".

"Под куполом и так называемые антиваксы, которые начитались бреда и продолжают подвергать опасности себя и окружающих. Например, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук. Он не раз заявлял, что не доверяет ни одной вакцине и называл коронавирус выдумкой", - рассказали журналисты.

Источники в президентской партии сообщили, что процедуру допуска в ВР депутатов в случае усиления карантинных ограничений еще дорабатывают.

"Причина, видимо, в том, что если не пускать в парламент невакцинированных, банально не будет большинства. И это - на смех всему миру - заблокирует работу Рады", - предполагают "Секретные материалы".

Вакцинация народных депутатов

20 сентября заместитель председателя ВР Елена Кондратюк предложила допускать к работе в парламенте только привитых от COVID-19 депутатов. При этом она отметила, что, возможно, необходимо принять решение о допуске к работе в парламенте только вакцинированных или сдавших тест на антиген.

21 сентября Радуцкий в комментарии УНИАН заявил, что в парламенте менее 50% народных депутатов вакцинированы. Он отметил, что будет обращаться к председателю ВР о необходимости введения тестирования каждые два дня для депутатов, которые не вакцинированы.

По словам Радуцкого, речь не идет о нарушении законодательства, поскольку речь идет о необходимости выполнения закона об инфекционной безопасности. По словам депутата, "в зале даже после призыва первого вице-спикера 60% депутатов маски не надевают".

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ольга Робейко