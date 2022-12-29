Отмечается, что член "Европейской солидарности" Марина Нагорная получила российские документы через отца, который живет в России.

Одна из лидеров оппозиции в городском совете Сум от партии "Европейская солидарность" и глава Секретариата партии Марина Нагорная имеет российские документы и вела предпринимательскую деятельность в стране-агрессоре.

Как говорится в материале "Апострофа", Марина Нагорная стала городским депутатом от "ЕС" в 2020 году, параллельно начала работать в обладминистрации, поэтому могла иметь доступ к информации с ограниченным доступом о регионе.

Отмечается, что через отца, который живет в Раменском районе Подмосковья, РФ, в 2013 году она получила российские документы – 07.02.2013 она подала заявление на получение гражданства РФ и через неделю получила паспорт с пропиской. Ее российские документы в базах РФ значатся как действительные. Как до, так и после полномасштабного вторжения Марина Нагорная не заявляла о выходе из российского гражданства или отказе от него, более того, в 2018 году она оформила в стране-агрессоре ИП (аналог ООО).

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В базах РФ можно найти судебные решения о взыскании с Нагорной через суд налогов и сборов за предпринимательскую деятельность.

В Украине источники дополнительного дохода Марина Нагорная не отражает в официальных декларациях, при этом имеет в собственности белый Porsche Cayenne. Единственная работа Нагорной, судя по декларации – руководитель Секретариата партии "Европейская солидарность" (еще с 2016).

В материале отмечается, что Нагорная до февраля 2022 года на сессиях голосовала вместе с представителями ОПЗЖ, но теперь стала их критиком, "чтобы на нее саму не обращали внимания, чтобы никто не задавал вопросов относительно ее российского паспорта или бизнеса в России".