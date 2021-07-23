Павел Богомазов

На этой неделе появилось сообщение, что РФ обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины. Но, к сожалению, сам текст жалобы и приложения к ней на сайте российской прокуратуры отсутствуют. Поэтому о претензиях, которые РФ предъявляет Украине, можно прочитать разве в пресс-релизе. И они вызывают много вопросов.

Например, Россия указывает на нарушение прав в Украине гражданина РФ Евгения Мефедова, которого по мнению российских прокуроров, в нашей стране подвергли пыткам и ограничили его право на свободу мысли. Но на самом деле именно этот гражданин Мефедов был обвиняемым в терроризме и в массовых беспорядках в мае 2014 года в Одессе, которые привели к гибели людей в Доме профсоюзов.

Или же предъявлено обвинение Вооруженным силам Украины относительно убийства мирных жителей, разрушения жилья и инфраструктуры. Однако (что не удивительно), никоим образом не указано, какую роль играет общепризнанное присутствие российского командования и российских наемников в военных действиях в Донецкой и Луганской областях.

Первое впечатление от указанных тезисов жалобы, что это - сборник российских пропагандистских фейковых утверждений, которые к праву имеют лишь то отношение, что документ содержит подпись прокурора

Также Россия обвиняет Украину: в выведении из рабочего состояния "Донецкой фильтровальной станции", которая обеспечивает население водой; в прекращении подачи воды в Крым; в похищении граждан РФ сотрудниками Службы безопасности Украины; в провокации со стороны украинской власти волны беженцев в Российской Федерации в количестве 2,5 млн человек и расходов, связанных с этим; в убийстве и захвате в заложники российских журналистов; в незаконном сборе и публикации данных на веб-сайте "Миротворец"; в нападениях на посольство РФ в Киеве; в избавлении части жителей Донецкой и Луганской областей возможности участвовать в выборах органов государственной власти и местного самоуправления в Украине; в дискриминации и запрете русского языка.

Интересно, что Россия пытается оспорить в ЕСПЧ на запрет деятельности телеканалов Первому каналу, ВГТРК, Звезда, ТНТ, Рен-ТВ, ТВ-Центр, НТВ+, а также ставит в один ряд с ними 112 Ukraine, NewsOne и ZiK. И обвиняет Украину в нанесении материального ущерба российскому бизнесу из-за запрета деятельности в Украине АО "Лукойл", АО "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк", "БМ Банк", социальной сети "ВКонтакте", "Яндекс".

Ну, и, конечно, Россия возлагает на Украину ответственность за гибель пассажиров и экипажа рейса MH17 17 июля 2014 года и фальсификацию доказательств с целью обвинить РФ.

Кроме самой этой жалкой жалобы, российская прокуратура просит Европейский суд обязать Украину уже сейчас прекратить нарушение перечисленных Россией пунктов.

Однако уже первое впечатление от указанных тезисов жалобы, что это - сборник российских пропагандистских фейковых утверждений, которые к праву имеют лишь то отношение, что документ содержит подпись прокурора.

С юридической точки зрения она подана с нарушением всех норм Регламента, установленных Европейским судом.

Так, Российская Федерация нарушает положения ст. 35 Конвенции о защите прав человека и ст. 46 Регламента Европейского суда по правам человека, которые устанавливают правила приемлемости жалобы, в том числе шестимесячный срок для обращения с жалобой с момента вынесения национальным органом окончательного решения по делу и необходимость полного использования всех средств национальной защиты. То есть, РФ, как минимум, пропустила сроки обращения в Европейский суд. Более того, пока отсутствует информация, на какие именно решения национальных судов ссылается Российская Федерация в подтверждение своих жалоб.

Интересно также, что Россия в своей жалобе к ЕСПЧ ссылается на значительную часть событий, которые происходили и происходят на территории Украины. То есть Россия никоим образом не имеет права на это жаловаться.

Власти Российской Федерации еще в 2015 году узаконили свое право не исполнять решений Европейского суда по правам человека на своей территории. Итак, существует четкая уверенность, что Европейский суд по правам человека вообще откажется признать жалобу РФ приемлемой и откажется начинать разбирательство

Не объясняет РФ и то, почему российские компании и физические лица, которые якобы пострадали от Украины, самостоятельно не обратились в Европейский суд по правам человека. Не говоря уже о том, что есть вопросы и к доказательной базе, которую РФ подала к жалобе. По крайней мере не понятно, насколько ее доказательства вообще допустимы и достаточны.

Ну, и напоследок, не понятно, какую компенсацию за все эти "нарушения" Россия требует и считает справедливой для себя.

В целом стоит помнить, что власти Российской Федерации еще в 2015 году узаконили свое право не исполнять решений Европейского суда по правам человека на своей территории. Итак, существует четкая уверенность, что Европейский суд по правам человека вообще откажется признать жалобу Российской Федерации приемлемой и откажется начинать разбирательство.

Впрочем, возможно, что рассмотрение такой жалобы в ЕСПЧ и решение по ней пригодились бы Украине. Ведь проигрыш России, даже учитывая, что она сама не планирует исполнять решения ЕСПЧ, дал бы юридические факты для обжалования ее действий в других делах, в которых Украина уже давно судится с РФ.

Но в ближайшее время от ЕСПЧ стоит ждать отказ признавать приемлемой жалобу РФ в Украину. Вся эта история, кроме информационной шумихи, нет никаких юридических перспектив.

Павел Богомазов, адвокат