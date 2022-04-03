Глава государства отметил, что премьер Венгрии возможно потерял честность в контактах с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который откровенно поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина, не хватает честности.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Хочу обратиться еще к одному человеку, который, кажется, недостаточно понимает, что происходит и что переживают не только в Украине, но и во всей Европе, в мире - к премьер-министру Венгрии, который чуть ли не единственный в Европе откровенно поддерживает господина Путина", - заявил Зеленский.

"Мы же не просили чего-то особенного от официального Будапешта. Мы не получили даже того, что делают все остальные. Делают ради мира. Не получили жизненно необходимого транзита оборонной помощи. Не увидели морального лидерства, не увидели ни одного усилия, чтобы остановить эту войну", - отметил Зеленский.

"Почему так? Вся Европа хочет мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт, или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс. Вся Европа пытается остановить войну: вернуть мир. Почему же тогда официальный Будапешт противопоставляет всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?" - подчеркнул президент.

При этом, глава государства отметил, что украинский народ поддерживает венгерский народ.

"Мы одинаково ценим мир, одинаково ценим свободу. Так будет всегда. Мы всегда будем жить в добрососедстве. Я уверен, что наши меньшинства должны быть теми мостиками, которые нас еще больше объединяют. Политики уходят, а правда остается. Вот о чем я говорю: о правде", - подчеркнул Зеленский и заявил, что не маскирует свои мысли.

"Если это война, то я ее называю войной. Не специальной операцией. Если это угроза всей Европе, то я и называю: это угроза всей Европе. Это называется честность, которой недостает господину Орбану. Возможно он потерял ее где-то в контактах с Москвой", - отметил президент.

Венгрия не поддерживает закрытие неба над Украиной, отказывается предоставлять территорию для передачи военной помощи Украине и выступила против нефтяного эмбарго против России.

Годами правительство Орбана сдержанно реагировало на развязанную агрессию России против Украины, поддерживая тесные контакты с Кремлем.

Ряд стран ЕС уже осудили позицию Будапешта. Так, президент Польши Анджей Дуда обвинил Орбана в том, что тот сделал экономику страны практически зависимой от России. А министр обороны Чехии Яна Чернохова саботировала саммит глав оборонных ведомств Вышеградской группы.

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