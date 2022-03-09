Премьер-министр Венгрии отметил, что расширение санкций на энергетический и нефтегазовый сектор ляжет непропорционально тяжелым бременем на Венгрию.

Венгрия осуждает вторжение России в Украину, но не позволит венгерским семьям заплатить за эту войну, поэтому антироссийские санкции не должны распространяться на энергетический сектор.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Лондоне во вторник, 8 марта, после переговоров с британским коллегой Борисом Джонсоном.

"Понятно, что прекращение этой войны путем переговоров отвечает всем нашим интересам", - сказал Орбан, подчеркнув, что в ближайшие недели будут приложены все усилия для восстановления мира.

Премьер-министр Венгрии отметил, что расширение санкций на энергетический и нефтегазовый сектор ляжет непропорционально тяжелым бременем на Венгрию.

"Мы осуждаем военное нападение России и войну, но мы не позволим, чтобы венгерские семьи заплатили цену войны", – заявил Орбан.

По его мнению, санкции не должны распространяться на импорт нефти и газа. Он сказал, что Венгрия покупает большую часть своей нефти и природного газа в РФ, и подчеркнул, что 90 процентов венгерских семей отапливают свои дома газом. Также глава правительства Венгрии добавил, что экономика его страны не может функционировать без нефти и газа.

Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете США на импорт российской нефти и других энергоносителей, усилив кампанию давления на Москву в отместку за вторжение в Украину.

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