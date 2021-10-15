7 октября парламент отправил председателя ВР Дмитрия Разумкова в отставку.

Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в указе главы государства №542/2021 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" от 14 октября 2021 года.

Согласно документу, из состава СНБО вывели бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Вместо него введен Руслана Стефанчука - нынешний председатель ВР.

Читайте также"Изображает из себя жертву": Разумков и Гетманцев поспорили в прямом эфиреУказ вступает в силу со дня его публикации.

Стоит отметить, что президент созвал новое заседание СНБО на 16:00 15 октября.

Отставка Разумкова

7 октября Верховная Рада проголосовала за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

За отзыв Разумкова с должности спикера парламента проголосовали 284 нардепа.

Из фракции "Слуга народа" "за" проголосовали 215 народных депутатов из группы "Доверие" – 18, из группы "За будущее" – 19, из фракции "Батькивщина" – 20, из фракции "Голос" – 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь".

11 октября Разумков заявил, что отзыв его с должности председателя Верховной Рады Украины произошел с нарушением закона О регламенте парламента.

Автор: Светлана Закелова