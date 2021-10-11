Он отмечает, что в самой "Слуге народа" для его отзыва голосов не хватало.

Внефракционный народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что отзыв его с должности председателя Верховной Рады Украины состоялся с нарушением закона О регламенте парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

"Действительно, произошла отставка с нарушением закона о Регламенте. Коллеги об этом знают. Они говорят неправду прямо в глаза. Это уже привычная практика", - отметил Разумков.

Он также отметил, что в самой фракции "Слуга народа" голосов за его отставку не хватило.

Читайте такжеПрезидент заявил, что у него не было конфликта с Шефиром перед покушением"Я слышал, что это решение фракции ("СН" - УНИАН) - о моей отставке. Этого не произошло. Голосов за мою отставку, внутрифракционных... не хватило. Поэтому надо было забирать за счет двух депутатских групп и еще одной фракции", - сказал депутат.

Отставка Разумкова

Как сообщал УНИАН, 7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" такое решение поддержали 215 депутатов из группы "Довіра" - 18, из группы "Партія "За майбутнє" - 19, из фракции "Батьківщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Автор: Таня Поляковская