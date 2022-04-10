Президент отмечает, что "весь европейский проект - вот мишень для России".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что задача нашей антивоенной коалиции вполне понятна - быстрее завершить начатую Россией войну.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"Задача нашей антивоенной коалиции вполне понятна - быстрее завершить эту войну, которую начала Россия. Освободить нашу землю от захватчиков. И гарантировать безопасность Украине, а следовательно, безопасность демократии и свободе народов на востоке Европы", - отметил он.

Зеленский добавил, что именно поэтому это не просто моральный долг всех демократических государств, всех сил Европы - поддерживать стремление Украины к миру.

"Это, собственно, стратегия защиты для каждого цивилизованного государства. Давить на Россию как можно больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир и безопасность. Чтобы как можно быстрее вернуть силу международному праву и остановить катастрофу от применения права силы. Катастрофу, которая неизбежно ударит по всем. Потому что российская агрессия не имела целью ограничиваться только одной Украиной. Только разрушением нашей свободы и нашей жизни. Весь европейский проект - вот мишень для Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, какие три темы он поднимает на всех международных переговорах.

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