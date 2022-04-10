Он отмечает, что среди приоритетных задач для украинской дипломатии - введение более болезненных ограничений денежных потоков Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие три темы затрагивает на всех международных переговорах.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"На всех международных переговорах, во всех контактах с лидерами мира в течение этих 45 дней я обязательно поднимаю три темы. Первое - конкретная помощь нашей обороне. Второе - конкретная помощь нашим людям. Третье - конкретные гарантии безопасности для нашего государства, которая точно победит в этом противостоянии", - отметил президент.

В то же время, отметил Зеленский, не от всех он слышит конкретные ответы на свои конкретные вопросы. Но ежедневно позитива для Украины все больше, добавил президент.

"Однако еще не настолько больше, чтобы можно было уже точно определить сроки окончания этой войны. Россия все еще может позволить себе жить в иллюзиях и стягивать на нашу землю новые военные силы и новую технику. Это означает, что нужно еще больше санкций, еще больше оружия для нашего государства", - подчеркнул глава государства.

Среди приоритетных задач для украинской дипломатии и для всех контактов с партнерами Украины, отметил Зеленский, - введение более болезненных ограничений денежных потоков Российской Федерации.

"Прежде всего это касается нефтяного бизнеса. Демократический мир точно может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех других государств. Именно нефть - один из двух источников Русской самоуверенности, их ощущение безнаказанности. Другой источник - газ - также со временем будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только ради безопасности, но и по экологическим соображениям", - подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что у Украины и свободы нет времени на ожидание.

"Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, нужно действовать немедленно. Нужно действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда для них это будет аргументом искать мир. Прекратить бессмысленное насилие", - подытожил Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский рассказал, о чем говорил с Джонсоном, который приехал в Киев.

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