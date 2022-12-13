Верховная Рада рекомендует Совету нацбезопасности и обороны применить персональные санкции в отношении ряда спортсменов.
Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, соответствующее постановление № 8245 парламент принял сегодня, 13 декабря.
В проекте постановления отмечается, что Верховная Рада решила:
- внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению к спортсменам Российской Федерации и Республики Беларусь и других государств;
- рекомендовать СНБО принять предложенный пакет санкций.
"Российские и белорусские спортсмены неоднократно публично поддерживали вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, геноцид Украинского народа и депортацию украинцев", – отмечают нардепы в постановлении.
В списке, который прилагается, 56 человек. В их отношении предлагается ввести санкции сроком на 10 лет, предусматривающие блокировку активов в Украине, ограничение торговых операций, запрет въезда в Украину, лишение украинских государственных наград.
В списке, среди прочих, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют любовницей российского диктатора Владимира Путина, боксер Николай Валуев, который является депутатом Госдумы РФ и поддерживал оккупацию Крыма.
Попал в "спортивный пакет" и украинский футболист Анатолий Тимощук, который с 2017 года является ассистентом тренера петербургского "Зенита". Раньше УАФ аннулировала тренерский диплом Анатолия, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий. Кроме того, Луцкий горсовет лишил Тимощука звания почетного гражданина города.
Санкции в отношении российских спортсменов – последние новости
В августе Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. На международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, также федерации не должны проводить соревнования в России.
В ноябре Международный паралимпийский комитет (МПК) также остановил членство паралимпийских комитетов России и Беларуси.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивные федерации не отказываться от санкций против РФ и Беларуси.