Российские и беларуские спортсмены неоднократно публично поддерживали вооруженную агрессию против Украины.

Верховная Рада рекомендует Совету нацбезопасности и обороны применить персональные санкции в отношении ряда спортсменов.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, соответствующее постановление № 8245 парламент принял сегодня, 13 декабря.

В проекте постановления отмечается, что Верховная Рада решила:

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внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению к спортсменам Российской Федерации и Республики Беларусь и других государств;

рекомендовать СНБО принять предложенный пакет санкций.

"Российские и белорусские спортсмены неоднократно публично поддерживали вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, геноцид Украинского народа и депортацию украинцев", – отмечают нардепы в постановлении.

В списке, который прилагается, 56 человек. В их отношении предлагается ввести санкции сроком на 10 лет, предусматривающие блокировку активов в Украине, ограничение торговых операций, запрет въезда в Украину, лишение украинских государственных наград.

В списке, среди прочих, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют любовницей российского диктатора Владимира Путина, боксер Николай Валуев, который является депутатом Госдумы РФ и поддерживал оккупацию Крыма.

Попал в "спортивный пакет" и украинский футболист Анатолий Тимощук, который с 2017 года является ассистентом тренера петербургского "Зенита". Раньше УАФ аннулировала тренерский диплом Анатолия, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий. Кроме того, Луцкий горсовет лишил Тимощука звания почетного гражданина города.

Санкции в отношении российских спортсменов – последние новости

В августе Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. На международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, также федерации не должны проводить соревнования в России.

В ноябре Международный паралимпийский комитет (МПК) также остановил членство паралимпийских комитетов России и Беларуси.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивные федерации не отказываться от санкций против РФ и Беларуси.

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