Музыкальный критик продолжает с крайним пренебрежением высказываться в адрес артистки

Российский музыкальный критик Сергей Соседов набросился на певицу Аллу Пугачеву. Он заявил, что артистка слишком многое о себе возомнила.

"Человек законсервировался и, видимо, так уверовал в свое величие. Так забронзовел, что потерял ориентацию в пространстве. Она забыла, кто она, где она, среди кого она. Ей показалось, что она Богоматерь, наверно", - заявил скандальный Соседов в эфире программы "Скажи не молчи" на российском телевидении.

По его словам, в "величии" Примадонны виноваты журналисты и окружение, которые восхваляли певицу.

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"Она сначала в это играла, а потом просто поверила, что она великая, что она Господь Бог, что ей все позволено, что ей все должны, по жизни ей должны все – ей не доплачивали за концерты, хотя у нее были одни из самых высоких гонораров. Она видимо хотела быть как Мадонна или Элтон Джон, но тогда переезжай в Америку. Кем бы ты стала в Америке?" - подытожил музыкальный критик.

Опальная Пугачева - что известно

Сергей Соседов годами пел хвалебные оды Примадонне. После полномасштабного вторжения России в Украину Алла Пугачева встала на сторону украинцев, а значит пошла против официальной власти РФ, из-за чего артистка и ее супруг Максим Галкин стали персонами нон грата на Родине.

Звездная чета уехала из России вместе с детьми. Они живут в Израиле, где артистка получила паспорт. После этого в РФ началась новая волна хейта в адрес звезды.

Отношение к Примадонне изменилось и у Соседова. Музыкальный критик резко сменил риторику в отношении звезды.

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