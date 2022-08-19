В голодные 90-е Кончаловский уехал покорять Голливуд, и это у него получилось. Сначала он не поддерживал имперские замашки российского режима, но все изменилось.

Никита Михалков и Андрей, тоже Михалков, который взял фамилию матери Кончаловский - оба умеют делать кино. У них десятки наград, а у Никиты Сергеевича даже престижнейший "Оскар". Сегодня узнаем, какую позицию по войне против Украины заняли российские кинорежиссеры.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, пока Никита делал ставку на советское кино, Андрей решил ориентироваться на Запад после того, как впервые попал за границу.

"Я, когда увидел, что можно жить по-другому, это был такой ожог культурный", - вспоминает он.

В голодные 90-е Кончаловский уехал покорять Голливуд, и это у него получилось. Он снял несколько фильмов с американскими суперзвездами. В это время его брат Никита Михалков снимает свою последнюю удачную картину "Утомленные солнцем" и начинает первые шаги в пропаганде. Сначала он "воспевал" Ельцина, затем - Путина.

Михалков с яростью пропагандирует войну против Украины и презирает независимую страну.

Но его брат Андрей имперских замашек не демонстрирует. А накануне аннексии Крыма Кончаловский снял документальные фильмы о том, что Украина - не Россия. Но затем Андрей становится членом Общественной палаты РФ, а потом - доверенным лицом Путина. Правда, вся его семья предпочитает жить во Франции, пока он приветствует диктаторский режим.

Сегодня Кончаловский молча поддерживает войну против Украины, режиссер считает ее провинцией России. Хотя корни обоих режиссеров из украинского Славянска, который сегодня каждый день обстреливают российские войска.

"Несмотря на то, что Кончаловский выбрал для жизни Запад, его дети растут в демократическом государстве, он, как и его брат, теперь страдает имперскими замашками и занимается банальной пропагандой преступного российского режима", - подытожили журналисты.

Ранее журналисты рассказали, как режиссер Никита Михалков превратился в пешку Путина.

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