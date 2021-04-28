За эфир с террористом Нацсовет оштрафовал телеканал на 114 тысяч гривень.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 28 апреля рассмотрел результаты безвыездных внеплановых проверок телекомпании «НАШ 365» (логотип «НАШ») и применил новые санкции.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Первая проверка касалась трансляции на телеканале в декабре 2020 года, когда участие в передаче "Пятница. Вечер" по интернет-связи взял представитель террористической организации "ЛНР" Родион Мирошник.

«Мирошник... выразил противоправные утверждения относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, ее конституционного строя... разжигал вражду», - указано в сообщении Нацсовета.

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Согласно статье 17 закона Украины «О борьбе с терроризмом», запрещено распространять информацию, которая имеет целью пропаганду или оправдание терроризма. Поэтому Нацсовет оштрафовал телеканал на 114 тысяч гривень.

Еще один штраф на такую же сумму на телекомпанию наложили за наличие в эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, разжигания национальной, расовой или религиозной вражды. Такой вывод сделали на основе проверки показа видеоролика «Наша (не)зависимость? НАШ покажет».

По двум другим нарушениям вещателю объявили предупреждение. Его обязали исправить все, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Санкции против Медведчука и Ко

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчукк и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчука, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенные против него санкции.

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Автор: Денис Прядко