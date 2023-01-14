Уговоры не способны остановить террористов, отметил президент Украины.

Российский террор можно остановить только на поле боя, и Украине нужно то оружие, которое есть на складах у наших партнеров, и которое так ждут наши воины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении и подчеркнул, что хочет, чтобы его услышали те люди - не только политические лидеры, которые до сих пор сомневаются, стоит ли предоставлять Украине оружие, которое "поможет нам в этом году привести к поражению государство-террориста".

Он отметил, что сегодня, 14 января, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам, и мишенью террористов стали гражданские объекты.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что, в частности, в городе Днепр в результате этого российского удара разрушен жилой дом - все этажи этого дома - со второго по девятый - упали от взрыва российской ракеты.

"Удалось спасти десятки людей - раненых, травмированных, им оказывается помощь. Среди них дети, самой маленькой девочке - три года. И это на сейчас. Разбор завалов до сих пор продолжается и продлится всю ночь", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что пока неизвестно, сколько всего людей под завалами, количество пострадавших растет с каждым часом.

"Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это как-то иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров, и которого так ожидают наши воины", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, любые уговоры или время, которое просто уплывает, не способны остановить террористов, которые методично убивают наших людей ракетами, купленными в Иране дронами, своей артиллерией, танками и минометами.

Зеленский отметил, что дом в Днепре был расположен на улице, которая называется Набережная Победы. "Когда давали такое название этой улице, имели в виду победу над нацистами во Второй мировой войне. Рашисти переняли все от того врага свободного мира. Это очевидно. И мы должны сделать все, чтобы остановить рашизм так же, как свободный мир в свое время остановил нацизм", - подчеркнул Зеленский.

Обстрел Украины сегодня - это надо знать

Как сообщал УНИАН, с 14.00 до 17.00 по всей территории Украины продолжалась воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой войск России.

По данным командования Воздушных войск, во время ракетного удара Воздушные силы уничтожили над Украиной 25 из 38 ракет различных типов, в том числе, четыре сбили в Одесской области.

Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре, разрушив целый подъезд на 72 квартиры. Было известно о 5 погибших и 39 раненых людей. Позже в Офисе президента сообщили, что число раненых возросло до 60, среди которых 12 детей.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российская армия сегодня атаковала энергетические объекты в шести областях Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: