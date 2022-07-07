На встрече в Офисе президента обсуждалось усиление санкций против РФ и необходимость дальнейшей поддержки Украины.

В Киеве находятся сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, которые являются соавторами резолюции о признании России страной-спонсором терроризма.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Грэм и Блюменталь представляют Республиканскую и Демократическую партии США.

"Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и командой Офиса ... обсудили с сенаторами вопрос усиления санкций против России", - написал Ермак.

"Линдси Грэм и Ричард Блюменталь являются соавторами резолюции с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию страной-спонсором терроризма, которую в июне поддержал комитет Сената Соединенных Штатов по международным отношениям. Сенаторы вручили нам копию резолюции. ... Это важные плоды работы международной санкционной группы Макфола-Ермака... Это нужно сделать, чтобы сильнее ударить по государству, которое убивает мирных людей", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он выразил признательность сенаторам за важную работу.

Также на встрече с сенаторами был обсужден вопрос необходимости поставки Украине современных систем ПВО и дальнейшей поддержки Украины, добавил Ермак.

Война в Украине и помощь США:

7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

9 мая президент США Америки Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что закон рассчитан на 2022 и 2023 годы и предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из ассортимента оборонно-промышленного комплекса США.

11 мая Палата представителей США поддержала рекордный пакет помощи для Украины на общую сумму около 40 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: