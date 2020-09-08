Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Житомирщину посетил Музей космонавтики им. С. П. Королева, где лично совершил полет на симуляторе космолета.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Глава государства оставил запись в Книге почетных гостей и пообщался с коллективом музея, поздравив сотрудников с присвоением учреждению статуса «Национальный». Соответствующий указ глава государства подписал сегодня.
«Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его», - сказал Зеленский.
Кроме того, президент напомнил, что в следующем году в рамках программы «Большое строительство» в Украине начнется обновление музеев, театров и объектов историко-культурного наследия.
Поездки Зеленского по регионам: что было раньше
19 августа в рамках рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский посетил спектакль артистов из конного театра на острове Хортица, которые показывали трюки с использованием сабель и плетей. Запорожские казаки решили проверить, насколько храбр Зеленский, и проделали с ним опасный трюк. По словам очевидцев, личная охрана была шокирована таким решением президента, но он их "разогнал".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram