Также президент присвоил статус национального житомирскому Музею космонавтики.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Житомирщину посетил Музей космонавтики им. С. П. Королева, где лично совершил полет на симуляторе космолета.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства оставил запись в Книге почетных гостей и пообщался с коллективом музея, поздравив сотрудников с присвоением учреждению статуса «Национальный». Соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

«Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его», - сказал Зеленский.

Кроме того, президент напомнил, что в следующем году в рамках программы «Большое строительство» в Украине начнется обновление музеев, театров и объектов историко-культурного наследия.

Поездки Зеленского по регионам: что было раньше

19 августа в рамках рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский посетил спектакль артистов из конного театра на острове Хортица, которые показывали трюки с использованием сабель и плетей. Запорожские казаки решили проверить, насколько храбр Зеленский, и проделали с ним опасный трюк. По словам очевидцев, личная охрана была шокирована таким решением президента, но он их "разогнал".

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Автор: Юлия Петриченко