Казак VS огурец: Зеленского в Запорожье проверили на храбрость (видео)

Зеленскому на ладонь положили огурец, а казак саблей разрезал овощ.

В рамках рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский посетил представление артистов из конного театра на острове Хортица, которые показывали трюки с использованием сабель и плетей.

Соответствующее видео опубликовал Obozrevatel.

Запорожские козаки решили проверить, насколько храбр Зеленский, и выполнили с ним опасный трюк.

По словам очевидцев, личная охрана была шокирована таким решением президента, но он их "отогнал".

Зеленскому на ладонь положили огурец, а казак саблей разрезал овощ. В итоге, все присутствующие поаплодировали президенту за храбрость, а артистам за их мастерство.

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Рабочие поездки Зеленского: что было до этого

В июне Зеленский пострелял из лука в Каменец-Подольской крепости во время своего визита в Хмельницкую область. Президент попал в ногу нарисованному на мишени кабану.

В начале июня Зеленский после встречи с бизнесом в Хмельницком прогулялся по центральной части города и попробовал кофе в местном заведении. Это вызвало бурные дискуссии в соцсетях, так как кафе и рестораны закрыты до 5 июня из-за карантина.

В Хмельницком также Зеленского застукали во время пробежки по городу.

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Автор: Денис Прядко