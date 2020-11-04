Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению.
Соответствующий указ № 482/2020 с 4 ноября размещен на сайте главы государства.
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«Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению», - говорится в документе.
В то же время, указом № 483/2020 с 4 ноября президент назначил Трофимова своим внештатным советником.
Что известно о Трофимове
- Трофимов получил образование в Запорожском строительном техникуме и окончил бизнес-школу «Международный институт менеджмента».
- До назначения первым заместителем главы ОП в 2019 году работал исполнительным продюсером «студии Квартал 95».
В начале октября украинские СМИ писали о запланированных кадровых перестановках на Банковой. По информации УП, первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова могут сменить на Кирилла Тимошенко. Потому что Кирилл "очень хочет занять место Сергея" и уже наладил отношения с Андреем Ермаком.
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