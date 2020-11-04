Трофимов стал внештатным советником президента.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению.

Соответствующий указ № 482/2020 с 4 ноября размещен на сайте главы государства.

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«Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению», - говорится в документе.

В то же время, указом № 483/2020 с 4 ноября президент назначил Трофимова своим внештатным советником.

Что известно о Трофимове

Трофимов получил образование в Запорожском строительном техникуме и окончил бизнес-школу «Международный институт менеджмента».

До назначения первым заместителем главы ОП в 2019 году работал исполнительным продюсером «студии Квартал 95».

В начале октября украинские СМИ писали о запланированных кадровых перестановках на Банковой. По информации УП, первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова могут сменить на Кирилла Тимошенко. Потому что Кирилл "очень хочет занять место Сергея" и уже наладил отношения с Андреем Ермаком.

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Автор: Константин Гончаров