Верховная Рада назначила его на министерскую должность.

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главу "Укрзализныци" Александра Камышина, недавно назначенного министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, от исполнения обязанностей внештатного советника.

Об этом речь идет в указе главы государства №182/2023 от 24 марта.

"Освободить Камышина Александра Николаевича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Карьера Камышина

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2023 года Александр Камышин заявил об отставке с должности председателя правления "Укрзализныци". На этой должности он находился с конца марта 2022 года.

3 марта Камышин стал внештатным советником президента.

21 марта Верховная Рада назначила Камышина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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