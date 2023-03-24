Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главу "Укрзализныци" Александра Камышина, недавно назначенного министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, от исполнения обязанностей внештатного советника.
Об этом речь идет в указе главы государства №182/2023 от 24 марта.
"Освободить Камышина Александра Николаевича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.
Карьера Камышина
Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2023 года Александр Камышин заявил об отставке с должности председателя правления "Укрзализныци". На этой должности он находился с конца марта 2022 года.
3 марта Камышин стал внештатным советником президента.
21 марта Верховная Рада назначила Камышина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.