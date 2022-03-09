Президент подчеркнул, что гуманитарные коридоры все равно будут работать и только время отделяет временно занятые российскими военными города от свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит никому в мире игнорировать страдания и убийства своих людей.

Об этом президент заявил в видеообращении.

"Мы не позволим никому в мире игнорировать страдания и убийства наших людей, наших детей. Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было 50 - 50 убитых украинских детей за 13 дней войны, а уже через час стало 52. 52 ребенка. Никогда не прощу это. И знаю, что вы никогда не простите оккупантам. Как Харьков, Мариуполь и все другие города", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что сегодня вечером российские военные нанесли ракетный удар по Корбутовке в Житомирской области, где разрушили общежитие.

"Чем могло грозить России общежитие? Каким геополитическим интересам ядерной державы? Вечная память всем людям, которых убили эти изверги", - добавил Зеленский.

Президент рассказал, что сегодня удалось организовать гуманитарный коридор из города Сумы в Полтаву, однако оккупанты все равно обстреливают маршруты эвакуации и блокируют доставку необходимых продуктов и лекарств для людей.

"Что они хотят? Чтобы украинцы взяли из рук оккупантов. Это просто пытки - сознательные, системные, организованные их государством. Чужим для нас и безжалостным для всех – даже для его граждан", - сказал он.

Зеленский выразил поддержку городам Олешки в Херсонской области, Бердянск и Мелитополь в Запорожской области и другим населенным пунктам, где украинцы сопротивляются и протестуют против оккупантов.

"Знайте: мы с вами. Мы благодарны. Грузы все равно будут ехать. Сколько бы их ни останавливали пули. Гуманитарные коридоры все равно будут работать. И только время отделяет вас от свободы. Недолгое время. Верьте в это. Я верю. И очень этого хочу", - добавил он.

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