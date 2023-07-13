Глава государства отметил, что теперь Россия не может диктовать свои условия по присоединению стран к НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два дня саммита НАТО, который проходил в литовском Вильнюсе 11-12 июля, удалось убрать любые сомнения и двусмысленности относительно перспективы членства Украины в НАТО. Наша страна вступит в Альянс.

"Очень важно: за эти два дня саммита мы убрали любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт – равные среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой и вступлением в НАТО", – заявил он в вечернем видеообращении.

Глава государства отметил, что теперь Россия не может диктовать свои условия по присоединению стран к НАТО.

Видео дня

"Когда-то хозяева России очень хотели иметь свой шлагбаум перед дверью НАТО. Мы оставили эту российскую амбицию на маргинесе европейской истории – за забором нашего единства в Европе и шире, в свободном мире", – добавил Зеленский.

Саммит НАТО: ключевые моменты

На брифинге по результатам саммита НАТО в Вильнюсе президент Зеленский подчеркнул, что были приняты решения о предоставлении Украине военной помощи, которая поможет в приближении победы в войне с оккупантами. По его словам, в частности, речь идет о предоставлении бронированных машин Bushmaster от Австралии.

Кроме того, страны-члены НАТО согласились убрать требование о ПДЧ для Украины. Однако для вступления в Альянс необходимо выполнить ряд условий, среди которых, в частности, проведение реформ в секторе обороны.

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