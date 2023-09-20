Генсек отметил успехи украинской армии.

Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны, боеприпасы и запчасти к различным системам.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами в Нью-Йорке, пишет Sky News. Он убежден, что война на истощение не зашла в тупик и Украина нуждается в дополнительной поддержке.

"Киеву срочно требуются дальнейшие поставки средств ПВО, включая боеприпасы, запасные части и техническое обслуживание уже имеющихся у украинских военных систем. Мы видим, что противовоздушная оборона каждый день спасает жизни людей в Украине", - сказал генсек.

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Он считает, что успехи украинских сил в ходе контрнаступления свидетельствуют о том, что война не зашла в тупик. Столтенберг призвал страны Запада продолжать оказывать Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь.

"Если мы хотим прекращения войны, если мы хотим справедливого и прочного мира, то военная поддержка Украины - это правильный путь. Мы готовы к долгой работе. Не потому, что мы можем точно предсказать, как долго продлится эта война, а потому, что мы должны дать понять президенту Путину, что он не может нас ждать", - подчеркнул он.

Контрнаступление Украины: последние новости

Вчера председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Марк Милли заявил, что медленное наступление украинских войск не должно удивлять, потому что война на поле боя отличается от войны "на бумаге".

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 15 боевых столкновений. Украинские силы отбили российские атаки на Бахмутском, Марьинском и Запорожском направлениях.

В то же время украинские воины ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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