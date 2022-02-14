Президент подчеркнул, что сегодня украинская армия намного сильнее, чем восемь лет назад.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина четко знает численность, локации, оснащение и планы чужой армии на украинских границах.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении к украинцам.

"Обращаюсь к вам в этот напряженный момент. Перед нашим государством стоят серьезные внешние и внутренние вызовы, которые требуют от меня и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий... С нами системно ведут войну на всех фронтах", - отметил он.

По словам Зеленского, на военном фронте - увеличивают контингент вокруг украинских границ, на дипломатическом - пытаются лишить Украину права самостоятельно определять внешнеполитический курс, на энергетическом - ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля, на информационном - стремятся посеять панику среди граждан Украины, среди инвесторов через СМИ.

"Но наше государство сегодня сильное, как никогда. Это не первая угроза, с которой столкнулся сильный украинский народ. Два года назад мы, как и весь мир, растерянно смотрели в глаза пандемии, однако сплотились и четкими системными шагами ее практически победили", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в отличие от пандемии два года назад, "сегодня мы четко понимаем все вызовы, которые стоят перед нами, и что с ними делать".

"Мы уверены в себе, но не самоуверенны. Мы понимаем все риски ежедневно. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем различные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы четко знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, оснащение и планы. Нам есть что противопоставить. У нас прекрасная армия. Наши парни и девушки имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы сильнее армия, чем 8 лет назад", - подчеркнул Зеленский.

При этом Зеленский заявил, что сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины, и призвал всех, кто покинул Украину, вернуться в страну.

Напомним, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, украинская сторона не видит, что широкомасштабное наступление России на Украину может произойти 16-17 февраля.

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