По его словам, в случае таких решений, будет реакция украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал намерение Госдумы России обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ЛНР"и "ДНР" независимыми государствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после совещания с участием руководства Верховной Рады, премьер-министра Дениса Шмыгаля, лидеров фракций и групп.

Он отметил, что полномасштабного наступления России на Украину в ближайшие дни не будет.

"Могут ли быть какие-то неурядицы со стороны РФ? Да, могут. Мы к этому готовы. Но мы не понимаем, как в XXI веке, 22-й год, другая страна говорит, что мы вас будем убивать. Скажите, пожалуйста, что это такое?! Как это называется: геноцид, терроризм – как это называть?",- отметил Данилов.

Комментируя по просьбе журналистов то, что в Госдуме России хотят обратиться к президенту РФ с просьбой признать "ЛНВ" и "ДНР" независимыми государствами, Данилов ответил: "Ну, послушайте, ну такая страна. Что мы можем сейчас с вами в Москве изменить мнение этих людей?".

При этом он добавил, что "они захватили Крым, они развернули войну на территории Донецкой и Луганской области". Секретарь СНБО также напомнил о ситуации в отношении Грузии, в отношении Приднестровья.

Данилов подчеркнул, что сейчас нет решения, поэтому не на что реагировать и комментировать.

"Когда будут происходить те или иные события, то мы на них должны реагировать", - отметил он.

Признание РФ "ЛНР" и "ДНР" - что известно

В январе в Госдуме России фракция коммунистов зарегистрировала проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, если это решение будет принято, это будет означать де-юре выход России из Минских договоренностей.

Сегодня, 14 февраля, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что в парламенте Украины готовится проект постановления, которая еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых "ЛНВ" и "ДНР" составной частью территориальной целостности Украины".

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