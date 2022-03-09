Но пока прямого контакта между президентами не было.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что только после прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным можно будет положить конец войне.

Об этом шла речь в его интервью Bild.

Так, отвечая на вопрос о том, что он бы ответил на требование принять независимость Донбасса и признать, что Крым - российский ради мира, Зеленский заявил: "Вопрос здесь не в том, что я могу дать".

Войну можно прекратить только после прямого диалога с президентом РФ на основе взаимного компромисса, уверен Зеленский.

"В каждых переговорах моей целью является окончание войны с Россией. И я также готов предпринять определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации. Мы пока не можем говорить о деталях. У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", - сказал он.

Прямые переговоры Путина с Зеленским: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 марта Зеленский призвал Путина уйти с украинской земли или сесть с ним за стол переговоров. "Мы не нападаем на Россию, мы не в НАТО, у нас нет ядерного оружия. Что я должен сказать, что должен дать, кому я должен что-то дать?... Что отдать, Господи? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров. Я свободен", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что садиться за стол переговоров с ним нужно не так, как Путин это делает с другими лидерами - на расстоянии в 30 метров. "Я же сосед, меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли", - заявил глава государства.

7 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя прямые переговоры Зеленского и Путина, отметил: "Наш президент ничего не боится, в частности прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть садятся и говорят".

Зеленский говорил, что в ходе личной встречи с Путиным призвал бы его прекратить войну.

9 марта стало известно, что Украина обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.