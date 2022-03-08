Президент считает, что Путин способен остановить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы призвать президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

Об этом говорилось в его интервью ABC News.

Так, отвечая на вопрос о том, что он бы хотел сейчас сказать Путину, Зеленский отметил:

"Я считаю, что он способен остановить войну, которую начал, и даже если он не думает, что он начал ее, он должен знать одну важную вещь, которую нельзя отрицать, что остановить войну – это то, на что он способен".

Как сообщал УНИАН, 3 марта Зеленский призвал Путина уйти с украинской земли или сесть с ним за стол переговоров. "Мы не нападаем на Россию, мы не в НАТО, у нас нет ядерного оружия. Что я должен сказать, что должен дать, кому я должен что-то дать?... Что отдать, Господи? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров. Я свободен", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что садиться за стол переговоров с ним нужно не так, как Путин это делает с другими лидерами - на расстоянии в 30 метров. "Я же сосед, меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли", - заявил глава государства.

7 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя прямые переговоры Зеленского и Путина, отметил: "Наш президент ничего не боится, в частности прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть садятся и говорят".

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