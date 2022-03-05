Посольство США в Украине организует видеозвонок Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит по видеозвонку на заседании Сената США.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит по Zoom на заседании Сената США. По информации агентства "Рейтер", посольство США в Украине организует видеозвонок Зеленского в субботу, 5 марта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 марта, Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что война Российской Федерации против Украины наверное не скоро закончится, поэтому надо продолжать давить на президента Российской Федерации Владимира Путина.

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