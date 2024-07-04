Зеленский: Россия без Украины - это ноль

Президент уверен, что Путин будет бороться за Украину до конца.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряет статус "империи", если не сможет завоевать Украину и Беларусь.

Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg. По его словам, Украина и Беларусь нужна диктатору Владимиру Путину, чтобы подтвердить статус империи своей страны.

"Как уверен на 100%: Россия без Украины - это ноль. Россия без Украины и Беларуси - это будет маленькая... нормальная страна, не империя. Никогда не будет империей. Именно поэтому Путин будет бороться до конца за любую возможность оккупировать Украину", - сказал Зеленский.

Что еще говорил Зеленский

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский убежден, что уже в этом году можно заставить Россию прекратить войну против Украины.

"Мы говорим, что касается будущего, следующего года и так далее - мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны на это, когда мы все вместе. Продемонстрировать, что каждый из нас сильный лидер", - сказал Зеленский в контексте президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.

Как сообщал УНИАН, президент считает, что Соединенные Штаты и Китай могли бы остановить войну, если бы забыли о разногласиях и объединились. По его мнению, Пекин может сыграть "огромную роль" в этом, потому что Москва зависит от экспортного рынка.

Также Зеленский не исключил, что кремлевского правителя Путина могут пригласить на следующий мирный саммит.

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