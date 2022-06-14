Глава государства отметил, что Украина надеется на военную поддержку со стороны Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какие отношения имеет с канцлером Германии Олафом Шольцем и об ожиданиях от него и правительства Германии.

Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его мнению, со стороны руководства Германии существует определенный скепсис в отношении Украины.

"Я не считаю, что этот скепсис именно принес Шольц. Я не считаю, что это что-то новое. У нас прекрасные отношения между народами и очень неплохие отношения между руководством", - отметил президент.

По словам Зеленского, этот скепсис в отношении Украины особенно проявляется в вопросах относительно ее будущего членства в Евросоюзе или НАТО.

"Весь этот скепсис был еще до господина Шольца. К сожалению, было такое отношение и, я думаю, что оно исправится", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина надеется на военную поддержку со стороны Германии.

"Также я очень жду, что будет его личная поддержка и его личная уверенность в том, что Украина может быть в ЕС, и о предоставлении кандидатства уже в июне... Я рассчитываю, что у господина Шольца найдется эта уверенность в его ответе, но есть и санкционная и финансовая поддержка, которая нужна Украине, и вопросы безопасности", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что в Украине ожидают визита Шольца в Украину.

"Нам нужна от канцлера Шольца уверенность в том, что они поддерживают Украину. Он и его правительство должны выбрать и не быть балансом между Украиной и отношениями с РФ, выбрать для себя, кто в приоритете. Потому что я чувствую, что народ Германии это уже сделал...",- подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги планирует приехать в Киев перед саммитом "Группы семи" в конце июня.