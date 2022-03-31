Зеленский озвучил президенту Байдену, что необходимо Украине.

Президент Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Об этом он сказал в видеообращении по итогам 35-го дня войны.

"Сегодня (30 марта) у меня был очень активный дипломатический день. Сложный. Приоритеты известны. Их три: оружие для Украины, новые санкции против России и финансовая поддержка для нашего государства. Состоялся разговор с президентом США Байденом. Очень подробный, длился час. Конечно, поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи объемом 1 миллиард долларов и дополнительные 500 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки. И отметил, что именно сейчас - переломный момент. Я назвал президенту Байдену, что необходимо Украине. И был максимально искренним с ним. Для нас принципиальна поддержка Соединенных Штатов. И сейчас особенно важно подставить плечо Украине, показать всю мощь демократического мира. И если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров. А если мы реально отстаиваем свободу и защиту для демократий вместе, то мы имеем право требовать помощь в этот непростой переломный момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы. Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания", - сказал Зеленский.

Также, по словам главы государства, сегодня он провел разговор с президентом Египта и с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов.

"Делал, делаю и буду делать все, чтобы наш народ мог защищаться, пока не восстановит справедливость. На украинской земле и в Черноморском регионе. Это - наш фундаментальный интерес. Это - наше выживание. Именно за выживание украинского народа мы сейчас и боремся. В этой войне, без каких-либо преувеличений, Отечественной войне против России", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 марта, президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонный разговор.