Первым об итогах переговоров сообщил украинский лидер.

В среду, 30 марта, президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонный разговор. Предметно обсудили несколько важных тем.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Только что завершил часовой разговор с президентом Байденом. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", - написал Зеленский.

Ранее Байден заявил, что война против Украины является стратегическим провалом России. Президент США заявил, что российские силы в Украине столкнулись с силой мужественного и жесткого украинского сопротивления.

Кроме того, Байден рассказал чего хотел добиться Путин, развязав войну против Украины. Он отметил, что история доказала важность того, чтобы США не оставались в стороне во время конфликтов в Европе.

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