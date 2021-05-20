В частности, глава государства заверил, что власть «чистит» коррупцию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он планирует построить «страну мечты», которая будет «на высоте» других мощных цивилизованных государств Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы на посту.

По его словам, необходимо достроить самолет «Мрия» и построить «действительно страну мечты».

«Вопрос не только в самолете, надо поднять нашу страну очень высоко вверх, как поднимается «Антонов», чтобы она была на высоте других мощных цивилизованных государств Украины», - заявил президент.

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«Моё видение - мы должны строить страну, что мы сейчас делаем, но в широком смысле этого слова - строить, достраивать, а некоторые отрасли - начинать строить с нуля. Какие приоритеты? Мы строим страну без олигархов ... страну для 40 млн, а не для сотни Forbes, государство, где государство будет помогать бизнесу, а не большой бизнес будет жить за счет государственного бюджета», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что власть строит страну, которая не ожидает только санкционную политику других государств, а страну, которая самостоятельно защищает свой суверенитет и сама проводит мощную санкционную политику против пропагандистов, контрабандистов, криминальных авторитетов, «воров в законе», «спритовиков», «скрутчиков» налогов.

«Мы строим страну, в которой все будут равны перед законом. Мы строим с нуля новую судебную реформу: антикоррупционный суд, Конституционный суд, много важных законов. Мы идем вперед - мы строим «страну в смартофоне», это удобно, быстро и главное - это без коррупции. Мы строим страну, которая строит - речь идет уже о тысячах километрах новых дорог, построенных или отремонтированных, сотнях школ, детсадов, стадионов. Мы строим аэропорты, контрольные пункты въезда-выезда, центры предоставления административных услуг, самолеты. Мы строим страну, где земля принадлежит народу, и это не лозунг, а это действительно реформа... я хочу строить страну, где нет бедности - это как раз то направление, которое нам придется строить с нуля», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции на госпредприятии «Антонов» отвечает на вопросы журналистов на фоне самолета Ан-124-100 «Руслан».

Пресс-конференция Зеленского

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Автор: Константин Гончаров