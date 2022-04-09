Он также подчеркивает, что необходимо полностью отключить российские банки от глобальной финансовой системы.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость усиления давления на Россию и введения полного энергетического эмбарго.

Об этом он сказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

Зеленский напомнил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель в течение дня посетили Бучу и воочию смогли посмотреть на последствия оккупации и увидели, скольких людей убили российские военные.

"Я ценю готовность Евросоюза оказать необходимую финансовую и техническую помощь для документирования и расследования российских преступлений. Благодарен госпоже президенту Еврокомиссии за личную вовлеченность и содействие в создании Совместной следственной группы для установления полной правды о содеянном российскими оккупантами и привлечения к ответственности всех виновных", - сказал Зеленский.

Он отметил, что благодарен также и за финансовую поддержку - миллиард евро на оружие. "Плюс сегодня мы договорились о еще 500 миллионах евро на оборонные нужды", - отметил президент.

Кроме того, напомнил Зеленский, он провел переговоры с премьер-министром Словакии.

"Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и другую поддержку. За теплоту словацких сердец к украинцам и украинкам", - рассказал он.

Зеленский также отметил, что говорил и с представителями Европейского Союза о дальнейших шагах для того, чтобы принудить Россию к миру. "Отметил, что имеющихся санкций недостаточно. Нужно еще усилить давление на Россию", - заметил глава государства.

Он подчеркнул: "Нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ. Именно энергетический экспорт обеспечивает львиную долю доходов России и позволяет руководству РФ верить в свою безнаказанность. Позволяет надеяться, что мир проигнорирует военные преступления российской армии. Мы этого не допустим. Не допустят все в мире, кто имеет смелость, как украинцы, противостоять тирании".

Кроме того, подчеркнул Зеленский, нужно полностью отключить российские банки от глобальной финансовой системы. "Не отдельные из них, а все, всю банковскую систему России. Не может быть такого, что наибольшая угроза глобальной безопасности находит пути к глобальному богатству", - сказал он.

В этом контексте, добавил Зеленский, он оценивает и новый пакет санкций против России, о котором объявлено.

"Считаю неправильной ту мягкость, с которой кое-кто на Западе до сих пор относится к российскому государству. Мы знаем, кто постоянно пытается смягчить санкционные предложения. И мы сделаем все, чтобы наконец в Европе поняли: в любом случае придется вводить против России действительно принципиальные и действительно сильные санкции. А не какое-то частичное ограничение российского энергетического экспорта. Не какое-то частичное ограничение российского мореплавания", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил уверенность, что и те политики и страны, которые затягивают эти решения, изменят свою позицию под давлением всего того, что Россия делает против украинцев и против свободы в Европе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский рассказал, что ускорит победу Украины над оккупантами.

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