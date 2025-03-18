Президент подтвердил предстоящий обмен пленными с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не имел разговора с президентом США Дональдом Трампом, который ранее общался с правителем РФ Владимиром Путин.

Такое заявление прозвучало во время общения Зеленского с журналистами. Украинский президент добавил, что Киев поддержит предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, Украина всегда поддерживала позицию "не бить любым оружием по энергетике".

Президент отметил, что РФ хочет продолжать наносить удары по Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

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"Вот что мы видим. Ну, так легко мы это не дадим делать. Я считаю, всем нужно давить, чтобы был устойчивый мир. Если президент Трамп может дожать относительно деталей и не бить по энергетике и по морю, если такой первый шаг – а пока других шагов нет – пусть расскажет тогда детали, как мы будем это делать. Я уверен, что все наши стороны, по крайней мере, американская и украинская сторона, будет поддерживать любые шаги, которые ведут к уменьшению ударов и по военным, и по гражданской инфраструктуре. Чтобы там ни было, мы будем такие шаги поддерживать", – пояснил он.

Президент прокомментировал тот факт, что РФ фактически отказалась от предложения о 30-дневном прекращении огня:

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы".

Зеленский также добавил, что украинские военные продолжают оставаться на Курщине. По его словам, они будут находиться там до тех пор, пока Курская операция будет нужна Украине.

Кроме того, Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными с Россией. По его словам, информацию об обмене он получил ранее от СБУ и ГУР.

Зеленский о требованиях Путина к Украине

Президент также прокомментировал заявления Путина о мобилизации в Украине. Правитель РФ говорит, что остановка мобилизационного процесса и перевооружение ВСУ является одним из требований России для прекращения огня.

"Во-первых, и президент Макрон, и канцлер Шольц, все хотят, как и я, знать больше деталей. Это нормально, как и вы. И это абсолютно нормально, это в конце концов наша земля, и это наши люди гибнут, а не какие-то обобщения. Хотя всех жаль, если честно. И это первое. Что касается требований русских. Смотрите, просто берет Путин чувствительную тему и поднимает тему мобилизация. За мобилизацией, разведкой и оружием скрывается ослабление украинской армии", – пояснил он.

Зеленский акцентировал, что вопрос заключается не в мобилизации, а в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшился – тем или иным способом. Этот ультиматум Путин выдвигал и в начале войны против Украины.

"Он меняет понятие, но не меняет содержание. Вторая старая история – по разведке и оружию. Он видит, что США могут делать такие шаги, и поэтому он поднимает именно то, что понимает, что может сработать. То есть это уже было, почему бы снова это не сделать. Это снова ослабление украинской армии. Вот и все", – продолжил Зеленский.

По его словам, главная тема, первый шаг – это безусловное прекращение огня:

"То есть это сразу политическая воля сторон по окончанию войны. Без лишних слов, без красноречия, без запугиваний. Мы уже запугивания русских видели".

"Мы не салаты, не компот": Зеленский – об Украине в "меню" Путина

"Я при всем уважении опять таки не хочу никого обижать, но я не хочу, чтобы мы были в списке меню для Путина. Мы не салаты, не компот для этого человека, несмотря на его аппетиты. И поэтому без нас о нас, я считаю, договариваться неправильно, потому что результата желаемого для всех не будет", – подчеркнул президент.

Дефицит оружия в Украине

Зеленский заявил, что сейчас в Украине нет серьезного дефицита вооружения.

"Да, есть вопросы с FPV, есть еще какие-то вопросы, но с точки зрения артиллерии, или некоторых мин, систем, то пока мы закрываем эти вопросы. И, честно говоря, наращиваем", – отметил президент.

РФ будет пытаться максимально зайти на нашу территорию

По мнению Зеленского, достижение мира является важным для Трампа. И Америка видит мир, не так, каким его хочет видеть Путин.

"Поэтому я считаю, что важные вещи – дожать безусловные шаги. И даже если не получается диалог по прекращению огня на море, в небе и на фронте – максимально сделать эти шаги. И поэтому я считаю, что президент Трамп правильно сделал, что сказал "Давайте попробуем прекращение огня". Но Путин просто не ожидал, что мы подтвердим предложение", – пояснил президент.

Зеленский акцентировал, что Путин "играет в другую историю". Российский диктатор будет пытаться максимально давить на Украину в ближайшие месяцы.

"Он будет хотеть идти вперед, максимально зайти на нашу территорию. Он вместе со своими корейцами, друзьями в Иране зайти в Сумскую, Харьковскую область. Для того, чтобы в какой-то момент пойти на прекращение огня с ультимативными месседжами к Украине. Именно для этого. Чтобы быть в более выгодной ситуации, чтобы было максимальное давление на Украину, на наших людей, на меня. И это факт. И именно он этого хочет. Поэтому нам нужна здесь сила Америки, принципиальность, стоять на своем и давить", – констатировал Зеленский.

Переговоры Трампа и Путина

18 марта, состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Стороны говорили, в частности, о войне, которую РФ ведет против Украины.

В контексте возможного введения 30-дневного перемирия в войне РФ против Украины, в Кремле потребовали прекращения мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ.

В то же время в Белом доме сказали, что американский лидер Дональд Трамп и правитель РФ Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Примечательно, что вскоре после разговора в СМИ сообщили о частичном обесточивании Славянска Донецкой области в результате российской атаки.

Сам Трамп комментируя разговор с российским правителем, заявил, что он был "хорошим и продуктивным".

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