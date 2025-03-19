Китай отреагировал на разговор Трампа и Путина

В МИД страны отметили, что рады приветствовать все инициативы и процессы, которые ведут к установлению мира.

Китай поддерживает диалог как путь к установлению мира в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Мао Нин, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина, передает Global Times.

Она отметила, что Пекин приветствует усилия, направленные на достижение прекращения огня. Кроме того, Китай принял к сведению соответствующие сообщения после разговора Трампа и Путина 18 марта.

Нин отметила, что Китай с самого начала поддерживал решение кризиса путем диалога и переговоров, поэтому сегодня приветствует любые усилия, направленные на достижение прекращения огня, поскольку это является необходимым шагом к миру.

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Китайская сторона рада видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня, считая, что это необходимый шаг к миру, добавила представитель МИД страны.

Разговор Трампа и Путина - главные новости

Как сообщал УНИАН, после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным обе стороны выпустили заявления.

В Кремле заявили, что Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву, назвав это "ключевым условием" для начала мирного урегулирования.

Впоследствии Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг заявление российской стороны о том, что Путин во время телефонного разговора требовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Украине.

Как пишет NYT, правитель России Владимир Путин во вторник впервые согласился на "ограниченное" прекращение огня, которое будет касаться ударов по энергетической инфраструктуре, пока Украина сделает то же самое. Впрочем, он отказался от полноценного перемирия на фронте.

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