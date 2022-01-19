Зеленский отметил, что Швеция является важным партнером по безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, во время которого стороны обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и шаги для достижения мира в рамках всех имеющихся переговорных форматов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский также отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

Стороны приветствовали недавнее заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Зеленский отметил, что Швеция является важным партнером по безопасности Украины, и выразил благодарность за практическую помощь, которая уже предоставляется в этой сфере.

Андерссон со своей стороны подтвердила поддержку со стороны правительства Швеции суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в торговой, инвестиционной, энергетической и экологической отраслях. Зеленский также подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в создании сети современных мусороперерабатывающих заводов с участием шведских компаний.

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"Швеция – крупнейший торговый и инвестиционный партнер Украины в регионе. Даже в условиях пандемии имеем рост двусторонней торговли более чем на 50%. По результатам года ожидаем выйти на показатели товарооборота в 800-900 млн долларов... будем приветствовать также привлечение Швеции к поддержке национальной финансовой системы", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.