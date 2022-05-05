Ранее президент Штайнмайер сообщал, что руководство в Киеве отклонило его визит, а канцлер Шольц заявлял, что после этого не планирует посещать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, главы государства говорили по телефону 45 минут, а Зеленский пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство посетить Киев, то есть и канцлера Олафа Шольца.

"Стороны договорились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве" - сказал изданию пресс-секретарь президента Украины.

Визит Штайнмайера в Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что "Германия остается мощным союзником Украины", а о деталях разговора выйдет официальное сообщение.

Ранее, в апреле, Штайнмайер, находясь в Варшаве, сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По его словам, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу. По информации Bild, Штайнмайера не захотели видеть в Киеве из-за его тесных связей с Россией. При этом сам политик после вторжения РФ в Украину осудил действия Путина и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.

Тогда канцлер Олаф Шольц выразил раздражение по поводу отказа в приезде Штайнмайера.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что отклонение предложения Штайнмайера будет урегулировано и никакого вреда для украинско-германских отношений не будет.

В интервью немецкому общественному вещателю ZDF Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как Киев отверг визит Штайнмайера.

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