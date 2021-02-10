Немного отстают от президента Виталий Кличко, Владимир Гройсман и Дмитрий Разумков.

Действующий президент Владимир Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам Украины.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 58%", - говорится в результатах.

В то же время мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют - 54%, бывшему премьер-министру, лидеру партии "Украинская стратегия" Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%.

Главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют - 37%, еще 33% не знают, кто он. Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют - 72%.

Лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 56%. Бывшему президенту, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 74%.

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют - 66%. Бывшему премьер-министру Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют - 74%. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют - 33% (не знают такого - 51%). Действующему премьер-министру Денису Шмигалю доверяют 12%, не доверяют - 54%, треть не слышали о таком.

Как проводился опрос

Опрос проводился 6-8 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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Автор: Константин Гончаров