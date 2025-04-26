По словам президента Украины, встреча была продуктивной.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане обсудил очень "чувствительные вопросы".

Об этом Зеленский сообщил корреспонденту телеканала Суспільне во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Мы действительно имели продуктивную встречу. Я не хочу рассказывать много подробностей, если это возможно, потому что были обсуждены очень чувствительные вопросы. Конечно, о том, как приблизить мир, и о том, какими результативными, положительными были встречи в Париже и Лондоне, и мы хотим продолжать такие встречи, чтобы достичь мира для Украины", - сообщил Зеленский.

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Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане

26 апреля в ватиканской Базилике Святого Петра перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском состоялась встречи с глазу на глаз между Зеленским и Трампом. Эта встреча длилась около 15 минут.

Президент Украины сообщил, что эта встречи была хорошей и что удалось многое обсудить. Он надеется на результаты по обсужденным темам. Зеленский отметил, что имеет в виду защиту жизней украинцев, полное и безусловное прекращение огня, надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны.

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