Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане обсудил очень "чувствительные вопросы".
Об этом Зеленский сообщил корреспонденту телеканала Суспільне во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Мы действительно имели продуктивную встречу. Я не хочу рассказывать много подробностей, если это возможно, потому что были обсуждены очень чувствительные вопросы. Конечно, о том, как приблизить мир, и о том, какими результативными, положительными были встречи в Париже и Лондоне, и мы хотим продолжать такие встречи, чтобы достичь мира для Украины", - сообщил Зеленский.
Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане
26 апреля в ватиканской Базилике Святого Петра перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском состоялась встречи с глазу на глаз между Зеленским и Трампом. Эта встреча длилась около 15 минут.
Президент Украины сообщил, что эта встречи была хорошей и что удалось многое обсудить. Он надеется на результаты по обсужденным темам. Зеленский отметил, что имеет в виду защиту жизней украинцев, полное и безусловное прекращение огня, надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны.