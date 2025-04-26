Вместе с президентом на церемонию прощания прибыли первая леди Украины и украинская делегация.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим и примет участие в похоронах Папы РимскогоФранциска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил журналистам.

"Президент Украины прибыл в Рим", - отметил Никифоров.

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Там глава государства, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Как известно из брифинга спикера МИД Украины Георгия Тихого, министр иностранных дел Андрей Сибига тоже отправился в Рим для участия в траурных мероприятиях по чествованию Папы Римского Франциска.

Ожидается участие в траурных мероприятиях лидеров со всего мира, глав государств, правительств, официальных делегаций из стран ЕС, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

Смерть Папы Римского

Папа Римский умер в Пасхальный понедельник - 21 апреля после продолжительной болезни. Еще на Пасху Папа показался перед верующими и даже упомянул в речи Украину.

На прощание с Франциском должны прибыть лидеры ряда государств, среди которых и президент США Дональд Трамп. Он не исключил свою встречу с Зеленским.

Ранее итальянская газета La Repubblica распространила информацию, что Украина предложила провести саммит с участием США, Италии, Франции, Великобритании и, возможно, Германии, которую будет представлять Олаф Шольц.

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