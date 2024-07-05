Зеленский поблагодарил Стармера за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с новым премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером.

"Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым Премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством", - написал он в своих соцсетях.

Зеленский поблагодарил Стармера за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной.

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"Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией", - добавил президент.

Назначение Стармера новым премьером

Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после победы на парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian.

"Сегодня король принял на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера и попросил его сформировать новую администрацию. Сэр Кир принял предложение его величества и поцеловал руки после назначения премьер-министром и первым лордом казначейства", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Стармер заявил, что "изменения начнутся сейчас" после того, как его партия победила на выборах и закончила 14-летнее правление консерваторов на всеобщих выборах в Соединенном Королевстве, которые состоялись за день до этого.

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